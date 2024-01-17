Acı biber üreten Karaağaç çiftçisine alternatif "lale soğanı" ekim modeli de sunuluyor

Edirne'de lale soğanı üretimi teşvik edilerek çiftçiye katma değeri yüksek alternatif üretim modeli sunuluyor.

Tanesi 10-15 liradan alıcı bulan lale soğanı üretiminin yaygınlaşması amacıyla Edirne Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Valilik himayesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında enstitünün Karaağaç'taki deneme bahçesinde ekim yapıldı.

Lale soğanı üretim modeliyle daha çok meşhur tava ciğerin yanında tüketilen Karaağaç acı biberi üreten Karaağaç Mahallesi sakinlerine biber ekim mevsimine kadar alternatif tarım ürünü sunuluyor. Karaağaç Mahallesi'nde her yıl yaklaşık 200 dekarlık alanda yaklaşık 250 ton acı biber hasat ediliyor.

- "Her yıl bire iki soğan alınıyor"

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine hedeflerinin lale soğanı üretimini Karaağaç Mahallesi'nden başlatıp kent geneline yaymak olduğunu söyledi.

Bir dekar araziye ortalama 70 bin lale soğan dikimi yapıldığını ve bunların yumru gelişimi ile soğanların arttığını anlatan Tülek, "Her yıl bire iki oranında soğan alınarak elde edilen ürün artırılıyor." dedi.

Tülek, ilkbahar aylarında bitki gelişiminin tamamlanmasıyla çiçek kırımı yapılacağını belirtti.

- "Çiftçiye katma değer sağlayacak"

Soğanların depolarda saklanılarak pazarlanabileceğini ifade eden Tülek, "Toprak üstünde kalan yerler kurumaya başladığında haziran ayında soğanların sökümü yapılacak. Elde edilen soğanların oda sıcaklığında ön kurutmaları yapıldıktan sonra soğuk hava depolarında saklanacak." diye konuştu.

Tülek, gelecek yıl lale ekimini mekanizasyon sistemle yapmayı planladıklarını ifade etti.

Meriç Nehri'nin yakınındaki Karaağaç Mahallesi'nin lale ekimi için elverişli topraklara sahip olduğuna işaret eden Tülek, "Lale soğanının perakende fiyatına baktığımızda tanesinin 10-15 liradan satıldığını görüyoruz. Ticari üretimin çiftçilerimiz tarafından yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Bu şekilde çiftçimize katma değer oluşturulmasını istiyoruz." dedi.

Tülek, sümbül, zambak ve nergis çiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla da çalışma yürütüldüğünü ifade etti.