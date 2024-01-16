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        Edirne Valisi Sezer, İbrice Limanı'nda incelemede bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, İbrice Limanı'nda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:57 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:57
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        Edirne Valisi Sezer, İbrice Limanı'nda incelemede bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, İbrice Limanı'nda incelemede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Saros Körfezi'nin en çok tercih edilen tüplü dalış noktalarından olan limanı gezen Vali Sezer, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Limanda faaliyet gösteren dalış merkezi yetkilileriyle bir araya gelen Sezer, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

        Vali Sezer'e ziyaretinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kurum müdürleri eşlik etti.

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