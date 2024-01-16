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        Haberler Gündem Güncel İptal edilen kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor! - Güncel haberler

        İptal edilen kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor

        Ankara'da Gamze Gürel adlı genç kızın yolun karşısına geçerken bir aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdiği bölgeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kazadan önce yargı kararıyla iptal edilen köprülü kavşak ve yaya geçidi projesinin, yeni imar planı düzenlemesi ile yapılacağı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:15
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        Kavşak projesi, Gamze öldükten sonra hayata geçiyor
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        Ankara'da Gamze Gürel'in (28) yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği çevre yolunda, kazadan önce yargı kararıyla iptal edilen köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, yeni imar planı düzenlemesi ile yapılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, proje ihalesinin 14 Şubat'ta gerçekleştirileceğini belirtti.

        DHA'da yer alan habere göre Ankara çevre yolunun Etimesgut ilçesi mevkisinde, Eryaman semtine giriş-çıkış yapılabilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi projesi, Şehir Plancıları Odası'nın açtığı dava kapsamında, Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nce imar planı değişikliğinin iptal edilmesiyle yapılamadı.

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        Mahkeme, dava konusu plan değişikliği işleminde birçok eksik bulunduğunu belirtti. Bölgedeki 3 mahallenin muhtarının basın açıklaması yaparak iptal kararına tepki göstermesinden 1 gün sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmek isteyen Gamze Gürel, geçen aralık ayında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yol kenarındaki iş yerine gitmek isterken yaşamını yitiren Gürel'in ailesi de kavşak projesinin iptal edilmesine tepki gösterdi.

        YENİ BİR İMAR PLANI HAZIRLADI

        Bunun üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, yeni bir imar planı hazırladı. Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni köprülü kavşak ile vadi köprüsü projesi için 14 Şubat'ta ihale kararı alındı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İlk projenin iptalinin ardından İstanbul Yolu-Eryaman Bağlantı Kavşağı için yapım ihalesini 14 Şubat'ta gerçekleştiriyoruz. Bölgede daha güvenli girişlerin yapılması, trafiğin rahatlaması ve kazaların önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

        Belediyeden yapılan açıklamada da "Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan köprülü kavşak ve yaya geçidi proje çalışmalarının Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi´nin açtığı dava sonucu imar planının iptal edilmesinin ardından, Fen İşleri Daire Başkanlığı ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yeni bir imar planı hazırladı. Onaylı güncel imar planı doğrultusunda İstanbul yoluna bağlanacak yeni projenin yapımı için 14 Şubat 2024 tarihinde yapım ihalesine çıkılacak. Proje ile bölge trafiğinin rahatlatması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor" denildi.

        "GAMZE KARDEŞİMİZİN İSMİ VERİLSİN"

        Göksu Mahallesi Muhtarı Aytaç Fatih Aydoğan, yapılacak köprülü kavşak projesine hayatını kaybede Gamze Gürel'in isminin verilmesini istediklerini söyleyerek, "Bu konuda belediyeye de başvuru yapacağız. Kardeşimizin adının verilmesi çok iyi olur. Projenin yapılmasıyla buradaki trafik rahatlayacak. Yaya geçidi ile karşıya geçişler daha kolay ve güvenli olacak. Çok daha önce yapılması gereken kavşak inşallah geç de olsa yapılacak. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Keşke Gamze kardeşimiz ölmeden önce yapılabilseydi. Ama olmadı. İnşallah başka kazalar olmadan proje hayata geçirilir" dedi.

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