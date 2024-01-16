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        Edirne Ticaret Borsası

        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,647 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:25
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        Edirne Ticaret Borsası
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        Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 9,647 liradan satıldı.

        Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

        Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
        Buğday Kg 8,707 9,647
        Ayçiçeği Kg 16,240 16,749

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