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        Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi

        EDİRNE'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin türlerinin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:20
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        Edirne'de, kamyonette 124 kuş ele geçirildi
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        EDİRNE'nin Enez ilçesinde, bir kamyonette kaçak olarak Türkiye'ye getirildiği değerlendirilen aralarında papağan, keklik, bıldırcın ve güvercin türlerinin de bulunduğu 124 kuş ele geçirildi.

        Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu kamyonette yaptığı aramada yasa dışı yollarla Yunanistan´dan getirildiği değerlendirilen 5 makav cinsi papağan, 4 dağ bıldırcını, 13 tepeli orman kekliği, 102 Japon ve posta güvercini ile bir miktar döviz ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, kamyonet trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kuşlar, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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