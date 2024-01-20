Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısının ardından Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, bugün öğleden sonra Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının 4 ile 6 derece olduğu Trakya'da yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olmaya başladı. Tekirdağ'da hızı zaman zaman saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları ertelendi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Tekirdağ ve Marmaraereğlisi ilçesinde balıkçılar denize açılamadı. Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle de büyük gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

Edirne ve Kırklareli'de ise sabah saatlerinden itibaren hafif yağış etkili olmaya başladı. İki kentin yüksek kesimlerinde ise akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.