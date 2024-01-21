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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:32
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, ev ziyaretlerine devam ediyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Talatpaşa, Yancıkçı Şahin ve Şükrüpaşa mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret eden İba, talepleri dinledi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, samimi ve her şeyin en güzeline layık Edirne halkı için çalıştıklarını belirtti.

        Bu yolda gönüllerin ve hedefin bir olduğunu aktaran İba, "Gençlerimizi, çocuklarımızı sanatla buluşturacağız. Daha çok türküler söyleyecek, daha çok sohbetler edeceğiz. Sazımız, sözümüz, gönlümüz, şehrimiz bir. Gezdiğimiz her hanede, gözlerine baktığımız tüm çocuklarımız Edirne’mizin evlatları. Onların geleceği, ülkemizin ve Edirne’mizin geleceği. Onlar için çalışıyor, onlara en güzel geleceği emanet etmek için bu yolda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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