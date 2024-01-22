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        Jandarma ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim yaptı

        Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:25
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        Jandarma ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim yaptı
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        Edirne'de jandarma ekipleri Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Gala Gölü Milli Parkı'nda dron destekli denetim gerçekleştirerek vatandaşları 2872 sayılı Çevre Kanunu hakkında bilgilendirdi.

        Denetim ve bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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