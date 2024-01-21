Edirne Valisi Sezer, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Sezer, Dernek Başkanı Necmi Asan ve üyeler tarafından karşılandı.

Daha sonra Asan, derneğin üye sayısı ve faaliyetleri hakkında Sezer'e bilgi verdi.

Sezer, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek derneğe desteğe hazır olduğunu ifade etti.

Konuklara cağ kebabı ikram edilen programda müzisyen Harun Atmaca Erzurum türküleri seslendirdi.

Programa kurum müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

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