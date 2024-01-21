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        Edirne Valisi Sezer, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 17:46 Güncelleme: 21.01.2024 - 17:57
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        Edirne Valisi Sezer, Erzurumlular Derneğini ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

        Sezer, Dernek Başkanı Necmi Asan ve üyeler tarafından karşılandı.

        Daha sonra Asan, derneğin üye sayısı ve faaliyetleri hakkında Sezer'e bilgi verdi.

        Sezer, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek derneğe desteğe hazır olduğunu ifade etti.

        Konuklara cağ kebabı ikram edilen programda müzisyen Harun Atmaca Erzurum türküleri seslendirdi.

        Programa kurum müdürleri, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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