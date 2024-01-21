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        Trakya'da etkisini yitiren kar güzel manzaralar oluşturdu

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:31
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        Trakya'da etkisini yitiren kar güzel manzaralar oluşturdu
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı.

        Edirne'de dün öğlen başlayan ve akşam saatlerine kadar etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

        Uzun süredir kar yağışına hasret olan vatandaşlar, güzel manzaranın tadını çıkardı. Çocuklar aileleriyle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı.

        Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yağış beklenmiyor.

        Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar da yerini soğuk havaya bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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