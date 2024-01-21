Trakya'da etkisini yitiren kar güzel manzaralar oluşturdu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan kar sonrası ortaya güzel manzaralar çıktı.

Edirne'de dün öğlen başlayan ve akşam saatlerine kadar etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Uzun süredir kar yağışına hasret olan vatandaşlar, güzel manzaranın tadını çıkardı. Çocuklar aileleriyle kar topu oynadı, fotoğraf çektirdi.

Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yağış beklenmiyor.

Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar da yerini soğuk havaya bıraktı.