Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada, 680 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 631 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.