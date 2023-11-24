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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:40 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:09
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlemesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçelerinde bazı adres ve araçlarda yapılan aramada, 680 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 631 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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