Edirne'de çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı
Edirne'de, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Edirne'de, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Ekipler tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Firari hükümlülerin 16 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ekiplerin çalışmaları kapsamında 7 ruhsatsız tabanca, 61 fişek, 23 gram uyuşturucu ve çalıntı motosiklet de ele geçirildi.
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