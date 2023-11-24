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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:31 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:31
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Edirne'de, motosikletli polis timleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Ekipler tarafından son bir ayda yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Firari hükümlülerin 16 ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu tespit edildi.

        Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Ekiplerin çalışmaları kapsamında 7 ruhsatsız tabanca, 61 fişek, 23 gram uyuşturucu ve çalıntı motosiklet de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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