Edirne'de seracılığın gelişmesi amacıyla sera naylonu dağıtılıyor

Edirne'de üreticilere "Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu" Projesi kapsamında yüzde 75 hibeli sera naylonu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi" Projesi kapsamında hayata geçirilen "Edirne Örtü Altı Üretim Alanlarının Revizyonu" Projesi kapsamında 2. etap sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.

Projen bütçesinin yüzde 50'si Bakanlık, yüzde 25'i Edirne Valiliği İl Özel İdaresi ve yüzde 25'i ise üreticiler tarafından karşılanacak.

Projenin 1. etabında 81 üreticiye 49 bin metrekare sera alanında kullanılmak üzere 101 bin 668 metrekare sera naylonu dağıtıldı. 2. etapta 12 üreticiye 8 bin 541metrekare sera alanında kullanılmak üzere 18 bin 929 metrekare sera naylonu verildi.

- Hedef yerinde üretim, tüketim ve istihdam

Projenin hayata geçirilmesiyle sebzecilik faaliyetinin modern usullerle yapılması yaygınlaşacak. Üreticiler katma değeri yüksek, örtü altı üretim gibi tarımsal üretim faaliyetlerine yönelmelerini sağlanacak.

Mevcut durumdaki örtü altı üretim alanlarının revizyonu ile verim ve üretim artacak. Kent tarımı desteklenerek yerinde üretim, yerinde tüketim, yerinde istihdam hedefine ulaşılacak.