Edirne'de otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde otomobille panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

F.A'nın kullandığı 34 SRH 59 plakalı otomobil, Havsa ilçesi yakınlarında C.D. idaresindeki 39 DC 498 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler F.A. ve C.D. ile araçlarda bulunan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Edirne'deki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki yolculardan B.S. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.