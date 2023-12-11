Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

        Edirne'de, 29 farklı suç dosyasından hakkında 14 yıl 71 ay 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 29 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, 29 farklı suç dosyasından hakkında 14 yıl 71 ay 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, 29 farklı suç dosyasından hakkında 14 yıl 71 ay 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığını adresi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! Topraktan süzülen sağanakla barajlarda son durum!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Buruk stoperde nefes aldı!
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        Başkent'te dehşet! Seyir halindeki araçta kız arkadaşını vurdu!
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        OYAK ve Renault’tan Türkiye’ye 400 milyon euroluk yatırım
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        Asgari ücret senaryoları
        Asgari ücret senaryoları
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        150 milyon yıl öncesine ait 'deniz canavarının' kafatası bulundu
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Dikkat! Musluğunuzdan kurşun akmasın
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Açıklanamayan salgın hastalıklar ne kadar yaygın?
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Washington Post yazdı: ABD İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Rekor pazarın bedeli 'ithal' oldu
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!

        Benzer Haberler

        Edirne'de öğrenciler jandarmayla trafik dersi işledi
        Edirne'de öğrenciler jandarmayla trafik dersi işledi
        Edirne'de seracılığın gelişmesi amacıyla sera naylonu dağıtılıyor
        Edirne'de seracılığın gelişmesi amacıyla sera naylonu dağıtılıyor
        Edirne'de gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de gümrük kaçağı 6 oyun konsolu ele geçirildi
        Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Edirne'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Edirne'de otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaral...
        Edirne'de otomobille panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaral...
        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı