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        Haberler Gündem Hava Durumu SAĞANAK UYARISI| Meteoroloji duyurdu: İşte yağmur beklenen bölgeler! Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün 12 Aralık Pazartesi günü nasıl?

        Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz yağmurlu olacak. Yağışların; Muğla'nın kıyı ilçeleri, Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 07:28 Güncelleme: 11.12.2023 - 08:10
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        Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağmur
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        Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 12°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 12°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 17°

        Antalya

        Yağmurlu 13°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 16°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 11°

        Adana

        Kısmen Güneşli 19°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Yağmurlu 11°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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