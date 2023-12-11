Meteoroloji'den bu bölgeler için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Muğla, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Karadeniz yağmurlu olacak. Yağışların; Muğla'nın kıyı ilçeleri, Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ( Rize ve Artvin hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. akşam saatlerine kadar Antalya çevreleri, Muğla Kıyıları ve Mersin'in Batısında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

REKLAM

İstanbul Parçalı bulutlu 12° Ankara Parçalı bulutlu 12° İzmir Parçalı bulutlu 17° Antalya Yağmurlu 13° Trabzon Kısmen Güneşli 16° Bursa Parçalı bulutlu 11° Adana Kısmen Güneşli 19° Diyarbakır Yağmurlu 12° Gaziantep Yağmurlu 11° Ağrı Kısmen Güneşli 6°

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Muğla'nın kıyı ilçelerinde (Marmaris, Ula, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye), Pazartesi sabah ilk saatlerden itibaren Antalya çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.