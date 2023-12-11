Edirne'de öğrenciler jandarmayla trafik dersi işledi

Edirne'de jandarma ekipleri öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik Jandarması Timleri İpsala ilçesine bağlı Kocahıdır köyündeki okulda öğrencilerle trafik dersi işledi.

Ekipler öğrencilere temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konuları hakkında bilgilendirdi.

Öğrencilere dersin ardından boyama kitabı hediye edildi.