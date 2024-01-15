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        Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı

        Edirne'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve aranma kaydı bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:05 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:10
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        Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir kişi yakalandı
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        Edirne'de, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve aranma kaydı bulunan zanlı Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkararak faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan araştırma ve takip sonucu, hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve aranma kaydı bulunan zanlı sınır hattında yakalandı.

        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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