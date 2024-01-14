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        Edirne'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Edirne'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:31
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        Edirne'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Edirne'de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranması olan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

        Ekipler, "hırsızlık " suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü kent merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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