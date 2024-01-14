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        Edirne'de jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.01.2024 - 14:29
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        Edirne'de jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda trafik jandarması timleri Keşan-Enez kara yolunda yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçları denetledi.

        Araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülere para cezası uygulandı.

        Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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