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        Edirne'de "Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri" semineri düzenlendi

        Edirne Müftülüğünce "Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri" başlıklı seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:55
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        Edirne'de "Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri" semineri düzenlendi
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        Edirne Müftülüğünce "Muhabbettin Kapısı Aile: Anne ve Babalık Rolleri" başlıklı seminer düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen seminer, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İl Müftüsü Hasan Başoğlu, açılışta yaptığı konuşmada güçlü ailenin kurulmasında anne ve babalara önemli roller düştüğünü söyledi.

        Ailenin güçlü kılınması gerektiğini belirten Başoğlu, "Ailemizde sofra birliği, secde birliği ve sohbet birliği olması lazım. Böyle olursa ailelerimiz birlik ve beraberlik içinde yaşar. Önce güçlü aileyi, ardından güçlü toplumu ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek zorundayız." dedi.

        Seminere konuşmacı olarak katılan Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ise güçlü aile yapısının toplum açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

        Aile yapısının sağlam tutulması gerektiğini anlatan Köse, şunları kaydetti:

        "Bizim geleneğimizde aile ve devlet birbiri üzerinden tanımlanır. Aile kendi içerisinde bir devlettir, devlet o milletin büyük halidir. Ailemizi güçlü tutmak zorundayız. Çünkü aile aynı zamanda toplum için sağlam bir kaledir. İnsanlar en fazla aile içerisinde kendilerini güvende hissederler. Bu çok değerli bir şey. Biz eğer ailemizi koruyamazsak hiçbir şeyimizi koruyamayız. Bizim bugün en güçlü kurumumuz ailemiz, Allah'a ne kadar şükretsek az. Ama problemlerimiz var. Aileyi koruyabilmek için anneler ve babalar çocuklarına karşı annelik ve babalık rollerini oynamalılar. Çünkü onlar sadece çocuk yetiştirmiyorlar, kendilerinden sonraki anne ve babaları yetiştiriyorlar."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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