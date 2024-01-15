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        Edirne Valisi Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:33 Güncelleme: 15.01.2024 - 10:33
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        Edirne Valisi Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır hattında görevli güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, hudutta görev yapan jandarma ve piyade birlikleri ile bir araya gelen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Lalapaşa Kaymakamı Okan Ayaz ve İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber de yer aldı.

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