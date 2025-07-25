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        Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de seyir hakindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:30 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:30
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        Edirne'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de seyir hakindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Ç.S. idaresindeki 39 LB 673 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarında seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Durumu fark ederek otomobil yol kenarına çeken sürücü, araçtan indi. Bazı vatandaşlar da yangın tüpleriyle araca müdahale etti.

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası araçta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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