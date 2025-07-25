Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt, incelemede bulundu

Ardından, üreticilerle bir araya gelen Bayazıt, sorun ve talepleri dinledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bayazıt su seviyesi düşüşüne karşı alınan tedbirleri yerinde değerlendirdi.

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