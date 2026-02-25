Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi 27 Şubat'ta yapılacak

        –"Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında kentte yapılacak "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Ev Sahibi Türkiye" kura çekimi 27 Şubat'ta yapılacak

        –"Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut" kapsamında kentte yapılacak "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni" 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenecek törende Edirne'deki hak sahiplerinin belirleneceği bildirildi.

        Kura çekiminin saat 14.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon

        Benzer Haberler

        TIR'ın stepnesinde 22,5 kilo skunk ele geçirildi
        TIR'ın stepnesinde 22,5 kilo skunk ele geçirildi
        Yangında kuşları yanan çocuğu mahalle sakinleri teselli etti
        Yangında kuşları yanan çocuğu mahalle sakinleri teselli etti
        Tırın lastiğinden 22,5 kilogram uyuşturucu çıktı
        Tırın lastiğinden 22,5 kilogram uyuşturucu çıktı
        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti: 3 gün mahsur kalan TIR şoförü k...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti: 3 gün mahsur kalan TIR şoförü k...