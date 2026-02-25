Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir tırda 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uluslararası uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli bir tırda arama yaptı. Aramada 22 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.