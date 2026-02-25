Edirne'de tırıyla taşkın sahasında mahsur kalan sürücü kurtarıldı

Edirne'de taşkın nedeniyle suyla kaplanan yolda tırıyla mahsur kalan Bulgaristan vatandaşı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Bulgaristan uyruklu Asen Atanasov’un kullandığı tır, Tunca Nehri’nin taşkın nedeniyle su bastığı Avarız köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.



Sürücünün arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekipler, dronla yaptıkları arazi taramasında tırın yerini tespit etti.



Taşkın sularının çevrelediği araçta mahsur kalan sürücü, güvenli şekilde kurtarıldı.



İtfaiye ekiplerine Türkçe teşekkür eden Atanasov, pazartesi gününden bu yana tırda beklediğini, yiyecek ve suyunun bitmesi üzerine yardım istediğini belirtti.



Karanlıkta suyu fark edemediğini anlatan Atanasov, "Karanlıkta ilerlerken araç birden durdu. Birden bire çok fazla su geldi." dedi.



Bölgede taşkın nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım kontrollü sağlanırken, nehirlerdeki debi düşüşü devam ediyor.

