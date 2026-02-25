Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Hayati İnanç, Ramazan Sokağı'nda Edirnelilerle buluştu

        Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı" etkinliklerinin konuğu araştırmacı, şair ve yazar Hayati İnanç, Edirnelilerle bir araya geldi.

        Giriş: 25.02.2026 - 10:06
        İnanç, etkinlik çadırında gerçekleştirdiği "Can Veren Pervaneler" söyleşisinde tarihi, edebi ve dini şahsiyetlerin yaşamlarından örnekler sundu.

        İnsan ömründe zamanın en önemli yapı taşlarından biri olduğuna değinen İnanç, ramazan ayında zamanın ibadetle geçirilmesi gerektiğini belirtti.

        İnsanların zamandan en kaliteli şekilde istifade etmesi gerektiğini anlatan İnanç, "Yarın ya gelir ya gelmez, sadece bugün var. Bugün de gitmek üzere, hayat işte budur. Zamanın kıymetini bilmeyen hiçbir şeyin kıymetini bilmez. Allah bize bu idraki nasip etsin. Büyük bir emanet olan zamanın kıymetini bilmek çok önemlidir." dedi.

        Selimiye Camisi'nin her yönüyle çok şey anlattığını dile getiren İnanç, Mimar Sinan'ın camiyi yaparken 80 yaşını geçtiğini söyledi.

        İnanç, "80 yaşın üzerinde dünya tarihinin en büyük eserlerinden birini inşa ediyor. Ders alınmalı, durup düşünülmeli. 2. Selim merhum zamanındaydı. Selimiye Camisi ustalık eseridir. Ondan önceki Süleymaniye Camisi kalfalık, Şehzadebaşı Camisi ise çıraklık eseridir." ifadelerini kullandı.

        - "Kalp kırmamak için çok dikkatli olmak lazım"

        İnanç, Ramazan ayının kalpleri kazanmak için bir milat olması gerektiğini belirtti.

        Ramazanda özellikle kalp kırmamak gerektiğini anlatan İnanç, "Kalp kırmamak lazım. Kalbi kırarsan başına ne geleceğini sen düşün. 'Gönül yıkanlar Allah'a düşman olur' diyor. Gönül kırmamak için ne kadar dikkat etsen o kadar değer. Sen kılığını kıyafetini beğenmezsin karşındakinin ama hiç belli olmaz, Allah'ın sevdiğidir. Kalp kırmamak için çok dikkatli olmak lazım. Güler yüz, tatlı dil, sükunet en iyi davranıştır."

        İnanç, söyleşisini Hazreti Ayşe'ye atfedilen bir şiirle tamamladı.

        Program sonunda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, katılımlarından dolayı İnanç'a teşekkür ederek Edirnekari motifleriyle süslenmiş, Selimiye Camisi işlemeli tablo takdim etti.

        Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve AK Parti Edirne Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu katıldı.

