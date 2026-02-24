Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

        Edirne'de taşkın riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunca Köprüsü, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 23:53 Güncelleme:
        Edirne'de taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

        Edirne'de taşkın riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunca Köprüsü, yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, tarihi taş köprünün, su seviyesindeki düşüşün ardından güvenlik kontrolleri tamamlanarak ulaşıma açıldığı bildirildi.

        İki gün önce Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nde debinin yükselmesi nedeniyle, Tunca Nehri üzerindeki köprü tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

        Karaağaç Mahallesi ile kent merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayan köprünün kapalı olduğu süre boyunca ulaşım, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlandı.

        Öte yandan, taşkın yapan Meriç ve Tunca nehirlerindeki debi düşüşünün sürdüğü, riskli bölgelerde ekiplerin su seviyelerini anlık olarak takip ettiği bildirildi.



        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Taşkında mahsur kalan atlar için botlarla seferberlik
        Taşkında mahsur kalan atlar için botlarla seferberlik
        Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi
        Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi
        Gelini evinden tırı ile aldı
        Gelini evinden tırı ile aldı
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa