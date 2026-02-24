Keşan Belediyesi ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki fırınlarda gıda güvenliği, gramaj uygunluğu, hijyen kuralları, ruhsat ve yetki belgeleri ile fiyat tarifelerine ilişkin denetim yaptı.



Pide üretim ve satış süreçlerini de kontrol eden ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi.



- Keşan'da vektör mücadelesi yapıldı



Keşan'da vektör mücadelesi yürütüldü.



Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çöp konteynerleri ve su birikintileri ilaçlandı.



Yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanıldığı belirtildi.



- Ramazan kumanyaları dağıtılıyor



Meriç'te ramazan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.



Türkiye Diyanet Vakfı Meriç Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyaları dağıtılıyor.



Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan kumanyalar, görevliler ve gönüllülerin gayretleriyle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.







