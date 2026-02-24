Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 14:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki fırınlarda gıda güvenliği, gramaj uygunluğu, hijyen kuralları, ruhsat ve yetki belgeleri ile fiyat tarifelerine ilişkin denetim yaptı.

        Pide üretim ve satış süreçlerini de kontrol eden ekiplerin denetimlerinin süreceği belirtildi.

        - Keşan'da vektör mücadelesi yapıldı

        Keşan'da vektör mücadelesi yürütüldü.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde çöp konteynerleri ve su birikintileri ilaçlandı.

        Yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik yapılan çalışmalarda, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanıldığı belirtildi.

        - Ramazan kumanyaları dağıtılıyor

        Meriç'te ramazan kumanyaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

        Türkiye Diyanet Vakfı Meriç Şubesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan kumanyaları dağıtılıyor.

        Hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan kumanyalar, görevliler ve gönüllülerin gayretleriyle ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        "İddianameye ölüme terk de konulmalı"
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?

        Benzer Haberler

        Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında...
        Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında...
        (Düzeltme) Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi botla bahçesinden tah...
        (Düzeltme) Eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi botla bahçesinden tah...
        Eski Edirne Belediye Başkanı Hamit Sedefçi botla bahçesinden tahliye edildi...
        Eski Edirne Belediye Başkanı Hamit Sedefçi botla bahçesinden tahliye edildi...
        Taşkında mahsur kalan hayvanlar kurtarılmaya devam ediyor
        Taşkında mahsur kalan hayvanlar kurtarılmaya devam ediyor
        Edirneli semazenler Balkanlarda gönüllere dokunacak
        Edirneli semazenler Balkanlarda gönüllere dokunacak
        TÜ'de "Siber Vatan Programı" eğitimleri başladı
        TÜ'de "Siber Vatan Programı" eğitimleri başladı