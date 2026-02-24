Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında görev alıyor

AFAD koordinesindeki arama kurtarma ekipleri, Meriç Nehri ve Tunca Nehri'nin taşkın yaptığı bölgelerde mahsur kalan çok sayıda canlıyı tahliye etti.



Tunca ve Meriç'in taştığı birçok noktada arama kurtarma ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.



AFAD Edirne İl Müdürlüğü koordinesinde 101 arama kurtarma personeli görev alırken, ekipler debilerin yükselmeye başlamasından bu yana 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.



Edirne Belediyesi İtfaiyesi, Edirne Arama Kurtarma Derneği, Mahalle Afet Gönüllüleri Edirne Temsilciliğinin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Bursa ve Kırklareli’nden gelen takviye ekipler de çalışmalara destek veriyor.



Ekipler, suyun yükseldiği alanlarda botla aralarında eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi'nin de bulunduğu 3 kişiyi mahsur kaldıkları bölgelerden güvenli alanlara tahliye etti.



Rahatsızlığı nedeniyle jeneratörle çalışan oksijen makinesinde sıkıntı yaşayacağı endişesiyle belediyeyi aradığını belirten Sedefçi, kendisini alan ekiplere teşekkür ederken baypas kanalının yetersiz kaldığını ileri sürdü.



- Hayvanlar için de seferberlik



AFAD ekipleri, ihbar üzerine belirtilen bölgelere giderek çiftliklerde mahsur kalan hayvanları da kurtardı.



Çalışmalar kapsamında 19 evcil hayvan, 26 küçükbaş ve 54 kümes hayvanı güvenli alanlara taşındı.



- Nehirlerde son durum



Meriç ve Tunca'daki debi düşüşü sürüyor.



Tunca Nehri’nin debisi sabah saatlerine göre 3 metreküp/saniye azalarak 140 metreküp/saniye olarak ölçüldü.



Debisi düşmesine rağmen "kırmızı" uyarı seviyesinde bulunan Meriç Nehri'nin debisi ise sabah ölçümlerine göre 15 metreküp/saniye azalarak 1422 metreküp/saniyeye geriledi.



