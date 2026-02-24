Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirneli semazenler Balkanlarda gönüllere dokunacak

        GÖKHAN BALCI - Edirne Valiliği bünyesinde kurulan Semazen Topluluğu, Balkan ülkelerinde düzenlenecek iftar programlarında sahne almak üzere hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirneli semazenler Balkanlarda gönüllere dokunacak

        GÖKHAN BALCI - Edirne Valiliği bünyesinde kurulan Semazen Topluluğu, Balkan ülkelerinde düzenlenecek iftar programlarında sahne almak üzere hazırlıklarını tamamladı.

        İhya edilen Edirne Mevlevihanesi geleneğini yaşatmak amacıyla 2 yıl önce kurulan topluluk, aldığı eğitimlerin ardından yurt içindeki programların yanı sıra Balkan coğrafyasında da gönüllere dokunuyor.

        Bu yıl üçüncü kez Balkanlara gidecek ekip, son provalarını Kaleiçi'ndeki Ekrem Demiray Spor Salonu'nda, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu semazen sanatçısı Sabahattin Harma yönetiminde gerçekleştirdi.

        - 600 yıllık miras yeniden hayat buluyor

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, Edirne Valisi Yunus Sezer'in himayelerinde ihya edilen Edirne Mevlevihanesi'nin bu yıl açılmasının planlandığını söyledi.

        Mevlevihanenin Rumeli coğrafyasındaki ilk mevlevihanelerden biri olduğunu belirten Soytürk, önemli bir mirasın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

        Mevlevilik geleneğinin yeniden canlandırılması amacıyla semazen topluluğunun kurulduğunu dile getiren Soytürk, "Bu yıl Sofya, Üsküp, Prizren, Elbasan, İskeçe ve Gümülcine’de iftar programları düzenlenecek. Mevlevihane için yetiştirilen semazen gençler, Rumeli seferine çıkarak sema ayinleri icra edecek." ifadelerini kullandı.

        - "Orada çok güçlü bir gönül bağı var"

        Topluluk sorumlusu Sabahattin Harma da Balkan iftarlarının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

        Programlarda zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını belirten Harma, bir ziyaretinde yaşadığı anıyı şöyle anlattı:

        "Naim Süleymanoğlu’nun memleketine yakın bir yerdeydik. Yaşlı bir teyze ve amca çocuklara sarılıp 'Mevlana gelmiş' dedi. O an gözlerim doldu, ağlayacaktım."

        Yaklaşık 600 yıllık Edirne Mevlevihanesi'nin yeniden ayağa kaldırılmasının tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Harma, projeye destek verenlere teşekkür etti.

        - Genç semazenler Rumeli yolunda

        Topluluk üyelerinden Ege Şahin ise semazen olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

        Balkan ziyaretlerinde gördükleri ilgiden etkilendiklerini anlatan Şahin, "Sanki kendi torunları gelmiş gibi karşılıyorlar. Bu ilgi bizi hem gururlandırıyor hem duygulandırıyor." dedi.

        Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Seyit Ahmet Karabıyık da soydaşlarla bir araya gelmenin tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade ederek, "Orada bir yerimizin olduğunu hissetmek bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'ye rağmen Deepseek'te Nvidia çipi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta

        Benzer Haberler

        TÜ'de "Siber Vatan Programı" eğitimleri başladı
        TÜ'de "Siber Vatan Programı" eğitimleri başladı
        11 yaşındaki çocuk, taşkın bölgesine balık tutmaya geldi
        11 yaşındaki çocuk, taşkın bölgesine balık tutmaya geldi
        MEMLEKET SOFRASI - Mutancana
        MEMLEKET SOFRASI - Mutancana
        Uzmanından uyarı: "Melatonin dost mu, düşman mı" Masum sanılan melatonin iç...
        Uzmanından uyarı: "Melatonin dost mu, düşman mı" Masum sanılan melatonin iç...
        Edirne'de sular altında kalan yerleşim alanları ve çiftlikler havadan görün...
        Edirne'de sular altında kalan yerleşim alanları ve çiftlikler havadan görün...
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Selimiye Camisi'ni...
        TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Selimiye Camisi'ni...