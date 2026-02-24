Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi

        Edirne Valiliği, Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde debi artışı nedeniyle yaşanan taşkında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 16:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi

        Edirne Valiliği, Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde debi artışı nedeniyle yaşanan taşkında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 22-23 Şubat tarihlerinde nehir debilerinin yükselmesiyle taşkın riskine karşı hızlı şekilde teyakkuza geçilerek koordineli müdahale yürütüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ Genel Müdürlüğü ve 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Edirne Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının TAMP Edirne kapsamında görev aldığı ifade edildi.

        Destek için çevre illerden gelen ekiplerle sahada gece gündüz kesintisiz çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 yüksek kapasiteli motopomp ve 11 arama kurtarma botunun yer aldığı kaydedildi.

        Açıklamada, taşkın sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 45 ihbara müdahale edildiği, bugün itibarıyla nehir debilerinin düşmeye başladığı ve anlık olarak takip edildiği vurgulandı.

        Debilerin düşmesine rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm kurumların sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, taşkın sahalarındaki vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        Fenerbahçe'den 4 futbolcu için sakatlık açıklaması!
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        14.kattan düşmüştü! Şeyma'nın ölümünde beraat kararı
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        İngiltere'de kadavradan rahimle ilk doğum
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Sarayda çıplak masaj
        Sarayda çıplak masaj
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!

        Benzer Haberler

        Gelini evinden tırı ile aldı
        Gelini evinden tırı ile aldı
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı
        Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında...
        Edirne'de AFAD koordinesinde 101 arama kurtarma personeli taşkın sahasında...