Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi

Edirne Valiliği, Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinde debi artışı nedeniyle yaşanan taşkında devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, 22-23 Şubat tarihlerinde nehir debilerinin yükselmesiyle taşkın riskine karşı hızlı şekilde teyakkuza geçilerek koordineli müdahale yürütüldüğü belirtildi.



Açıklamada, Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), DSİ Genel Müdürlüğü ve 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Edirne Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay İl Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının TAMP Edirne kapsamında görev aldığı ifade edildi.



Destek için çevre illerden gelen ekiplerle sahada gece gündüz kesintisiz çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada, taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 yüksek kapasiteli motopomp ve 11 arama kurtarma botunun yer aldığı kaydedildi.



Açıklamada, taşkın sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 45 ihbara müdahale edildiği, bugün itibarıyla nehir debilerinin düşmeye başladığı ve anlık olarak takip edildiği vurgulandı.



Debilerin düşmesine rağmen herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm kurumların sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, taşkın sahalarındaki vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

