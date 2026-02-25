Canlı
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent Stratejileri Eğitimi" düzenlendi.

        Giriş: 25.02.2026 - 09:36
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Sınai Mülkiyet Hakları ve Patent Stratejileri Eğitimi" düzenlendi.

        Fikri Mülkiyet ve Teknoloji Transferi Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, buluşların korunması, patent ve faydalı model süreçleri ile sınai mülkiyet stratejileri ele alındı.

        Eğitime, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan, Prof. Dr. Eylem Bayır ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tarık Yerlikaya ile akademisyenler katıldı.

        Program iki oturum halinde gerçekleştirildi.


        İlk oturum Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ikinci oturum ise Rektörlük binasında bulunan Proje Kafe'de yapıldı.

        Açılış konuşmalarında üniversitede fikri ve sınai mülkiyet alanında farkındalığın artırılmasının önemine dikkati çeken yöneticiler, patent ve faydalı model başvurularında nitelikli ve katma değeri yüksek çalışmaların hedeflendiğini belirtti.

        Açılış konuşmalarının ardından Dış Patent Vekili Furkan Ali Dönmez sunum yaptı.

        Dönmez, sunumunda patent farkındalığı, fikri ve sınai haklar, patent ve faydalı model kavramları ile bir üründeki sınai hakların kapsamına değindi.

        Buluşların korunmasına ilişkin temel ilkeleri aktaran Dönmez, patent ve faydalı model başvurularında aranan şartlar, yenilik ve buluş basamağı kriterleri ile başvuru süreçleri hakkında bilgi verdi.

        Eğitim, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        - AK Parti'den ev ziyareti

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Yıldız Yeşilkurt ve İl Başkan Yardımcısı Pınar Ersaçmış, iftarın ardından Ayşe İnan'ı evinde ziyaret etti.

        Ziyarette, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkati çekilirken, vatandaşlarla sohbet edildi.

        İl Başkanı İba, ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

        - DSİ ekipleri sahada

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, Meriç Nehri ve Tunca Nehri sahalarında incelemelerini sürdürüyor.

        Alınan tedbirler kapsamında 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök ile Taşkın Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Bahattin Avcuoğlu ve beraberindeki teknik heyet, nehir güzergahında saha ziyaretlerinde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

        Heyet, taşkın riskine karşı devam eden tahkimat, sedde kontrolü ve su seviyesi takibi çalışmalarını inceledi.


        Ziyaretlerde mevcut hidrolik durum, sahadaki uygulamalar ve alınabilecek ilave tedbirler üzerine teknik istişareler gerçekleştirildi.

        - Dijital pazarlama projesi

        Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı-02 kapsamında destek almaya hak kazanan "Yerel Sera Sebze Üreticileri İçin QR Kod Tabanlı Dijital Görünürlük ve Pazarlama Kapasite Geliştirme Programı" için sözleşme imzalandı.

        Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje ile yerel sera sebze üreticilerinin dijital görünürlüğünün artırılması ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

        Ajans binasında düzenlenen imza töreninde sözleşmeyi, Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına ise İl Müdürü İslam Köse imzaladı.

        Proje kapsamında üreticilere dijital pazarlama, marka oluşturma ve QR kod tabanlı izlenebilirlik sistemleri konusunda eğitim ve teknik destek sağlanacak.


        Ürün ambalajlarına entegre edilecek QR kodlar sayesinde tüketiciler, ürünün üretim süreci, üretici bilgileri ve kalite standartlarına ilişkin verilere hızlı şekilde erişebilecek.






