Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki düşüş devam ediyor

        Edirne'de taşkına yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 08:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç ve Tunca nehirlerinin debisindeki düşüş devam ediyor

        Edirne’de taşkına yol açan Tunca ve Meriç nehirlerinde dün başlayan debi gerilemesi sürüyor.

        Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu. Çok sayıda köy yolu ile tarihi köprüler ulaşıma kapandı, binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

        - Tunca'daki durum

        Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca Nehri, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yaptı. Bu seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.

        Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası’nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde sular çekilmeye başladı.

        - Meriç "turuncu" ikaz seviyesinde

        Meriç Nehri’nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Pik seviyenin ardından gerileme kaydedilen nehrin debisi, son ölçümde 1225 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

        Öte yandan Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" ikaz seviyesi, debideki düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        Yüreğimiz yandı! Pilotumuzun ismi açıklandı!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı
        Batman merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 73 gözaltı

        Benzer Haberler

        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
        Edirne'de taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
        Taşkında mahsur kalan atlar için botlarla seferberlik
        Taşkında mahsur kalan atlar için botlarla seferberlik
        Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi
        Edirne'deki nehir taşkınında tüm imkanlar seferber edildi
        Gelini evinden tırı ile aldı
        Gelini evinden tırı ile aldı
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüşe geçti, köprüler yaya trafiğine açıldı...