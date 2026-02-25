Canlı
        Haberleri

TCDD'den Halkalı-Kapıkule hattı için yüksek gerilim uyarısı

        TCDD'den Halkalı-Kapıkule hattı için yüksek gerilim uyarısı

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), inşaatı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Halkalı-Kapıkule kesimine 2 Mart'tan itibaren 27 bin 500 voltluk gerilim verileceğini bildirdi.

        Giriş: 25.02.2026 - 14:16
        TCDD'den Halkalı-Kapıkule hattı için yüksek gerilim uyarısı

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), inşaatı tamamlanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın Halkalı-Kapıkule kesimine 2 Mart'tan itibaren 27 bin 500 voltluk gerilim verileceğini bildirdi.

        TCDD'den yapılan açıklamada, Halkalı ile Kapıkule arasında bulunan demir yolu elektrifikasyon (katener) hatlarına enerji verileceği belirtildi.

        Açıklamada, söz konusu tarihten itibaren Edirne, Alpullu ve Karamehmet trafo merkezleri ile hat üzerinde bulunan Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Çerkezköy Yük ve Çerkezköy yolcu istasyonları ve bu istasyonlara bağlı tüm yan yollar, konvansiyonel ve yüksek hızlı tren hatları dahil olmak üzere tüm demir yolu hatlarında gerilim uygulanacağı kaydedildi.

        Elektrikli tren havai hatlarının yüksek gerilim taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, katener hatlarının altında bulunmanın, direklere ve iletken tellere yaklaşmanın ya da yere düşmüş tellere temas etmenin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğu vurgulandı.

        Vatandaşların demir yolu hatları çevresinde dikkatli olmaları ve uyarılara riayet etmeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

