        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret

        Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Baytar, yürütülen insani yardım faaliyetleri ve yeni döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi.

        Sezer de Kızılay'ın afet, sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, yeni yönetime çalışmalarında başarı diledi.

