Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Baytar'dan Vali Sezer'e ziyaret

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanlığı görevine atanan Gözde Emel Baytar ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Baytar, yürütülen insani yardım faaliyetleri ve yeni döneme ilişkin planlanan çalışmalar hakkında Sezer'e bilgi verdi. Sezer de Kızılay'ın afet, sosyal yardım ve gönüllülük faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, yeni yönetime çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.