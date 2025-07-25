Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İzzetiye Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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