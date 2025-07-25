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        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 10:39 Güncelleme: 25.07.2025 - 10:41
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        Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

        İzzetiye Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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