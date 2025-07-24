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        Edirne'de köyde çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu

        Edirne'de bir köyde ahırda başlayıp ev ve saman deposuna sıçrayan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 21:44 Güncelleme: 24.07.2025 - 21:44
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        Edirne'de köyde çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu
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        Edirne'de bir köyde ahırda başlayıp ev ve saman deposuna sıçrayan yangında 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Merkeze bağlı Karayusuf köyünde, Nihat Babacan'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler bahçedeki 2 ev ile yaklaşık 20 bin samanın bulunduğu depoya sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Yangın sonrası 2 ev ile ahır ve saman deposu zarar gördü, ahırdaki 80 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Nihat Babacan yaralandı.

        Babacan, sağlık ekipleri tarafından Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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