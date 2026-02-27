Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de içtiği sudan zehirlenen kişi hastaneye kaldırılırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 12:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş

        Edirne'de içtiği sudan zehirlenen kişi hastaneye kaldırılırdı.

        Atatürk Mahallesi'nde yaşayan S.G. eşinin iş yerinde kapalı pet şişe sudan içtikten sonra boğazında yanma hissetti.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde tedavi edilen S.G, su markasından şikayetçi oldu.

        - Alkollü sürücüye ceza kesildi

        Edirne'de alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Koca Sinan Mahallesi'nde trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimde alkollü araç kullandığı belirlenen A.C'ye ceza kesildi.

        - Başını çarpan sürücü yaralandı

        Havsa ilçesinde başını çarpan kamyon sürücüsü yaralandı.

        Yeni Mahalle'de B.R. park halindeki kamyonunu kontrol ettiği sırada başını çarptı.

        Havsa Devlet Hastanesi'ne giden B.R. tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        İkinci 27 Şubat mesajı okundu
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Şarkıcı Edis Görgülü gözaltına alındı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Başsavcılıklara yasa dışı bahis ve kumarla mücadele talimatı
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Pakistan ve Afganistan neden savaşıyor?
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        Askeri güçte Pakistan açık ara önde
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        Yarısı Bizden'de düzenleme
        "Yalnızlık kötü"
        "Yalnızlık kötü"
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Ayasofya’da cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Avrupa'da kura günü: İşte muhtemel rakipler!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        Şiddette sınır da yer de yok! Eşini mağazada dövdü!
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        14 Şubat hediyesi hayatını kurtardı
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Boşanma aşamasında eşinin sevgilisiyle kanlı hesaplaşma!
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        Trump'ın adının geçtiği açıklanmayan Epstein belgesi var mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası

        Benzer Haberler

        Meriç'in taşması sonrası tarlada sazan yakaladılar
        Meriç'in taşması sonrası tarlada sazan yakaladılar
        Edirne'nin en küçük Ramazan davulcusu 400 haneyi sahura kaldırıyor
        Edirne'nin en küçük Ramazan davulcusu 400 haneyi sahura kaldırıyor
        Edirne'de taşkın sonrası hasar gün yüzüne çıktı: Su seviyesi 60 santimetre...
        Edirne'de taşkın sonrası hasar gün yüzüne çıktı: Su seviyesi 60 santimetre...
        Uzunköprü SYDV'den ailelere ramazan desteği
        Uzunköprü SYDV'den ailelere ramazan desteği
        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi
        VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret
        VGM Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Güneren'den Rektör Hatipler'e ziyaret