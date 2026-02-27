Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce polis başmüfettişleri ve emekli polislere iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:00
        Edirne Emniyet Müdürlüğünce iftar programı düzenlendi

        Edirne Emniyet Müdürlüğünce polis başmüfettişleri ve emekli polislere iftar programı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve eşi Canan Ayhan'ın katılımıyla emniyet binasındaki iftar programına Edirne'de görev yapan polis başmüfettişleri ile Türkiye Polis Emeklileri Derneği Edirne Şubesi Başkan Vekili Ahmet Boztaş, dernek yönetimi ve üyelerinin katıldığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, meslek hayatlarını milletin huzur ve güvenliğine adamış, fedakarlıklarıyla teşkilata değer katmış emekli polis mensuplarıyla aynı sofrayı paylaşmanın onur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

