Edirne Valisi Sezer, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı
Edirne Valisi Yunus Sezer, huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.
Giriş: 27.02.2026 - 09:12 Güncelleme:
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Sezer ve eşi Canan Sezer, Edirne Huzurevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.
Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Sezer çifti, her zaman yaş alan büyüklerin yanında olduklarını belirtti.
