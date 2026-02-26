Canlı
        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 16:32
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin İpsala ilçesinde hayırsever iş insanının katkılarıyla yapılacak 12 derslikli fen lisesi için protokol imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Kamil İsmail Davut Demiröz'ün katkılarıyla hayata geçirilecek proje kapsamında okul yapımına uygun alan belirlenerek tahsis işlemleri tamamlandı.

        İpsala Atatürk Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin 81 metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek eğitim kompleksinde 12 derslikli fen lisesinin yanı sıra 100 öğrenci kapasiteli pansiyon, lojman ve spor salonu yer alacak.

        Projenin protokolü Edirne Valisi Yunus Sezer ve hayırseverler tarafından imzalandı.

        - Edirne'de peyzaj çalışmaları sürüyor

        Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent estetiğini artırmaya yönelik peyzaj çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler kent genelinde daha düzenli ve estetik alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda Olin Kavşağı'nda bulunan üçgen alanlarda peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi.

        Hilly Hotel dönel kavşağı ve çevresindeki üçgen alanlarda da mevsime uygun bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

        - Bozulan parke taşları yenileniyor

        Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını planlı şekilde yürütüyor.

        Bu kapsamda Eski TOKİ mevkiinde bozulan parke taşlarının yenilenmesine başlandı.

        Yetkililer, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

