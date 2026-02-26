Canlı
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Meriç Nehri için ikaz seviyesi "sarı"ya düşürüldü

        Edirne'de taşkına yol açan Tunca ile Meriç nehirlerinin debilerindeki düşüş devam ediyor.

        Giriş: 26.02.2026 - 14:34
        Meriç Nehri için ikaz seviyesi "sarı"ya düşürüldü

        Edirne'de taşkına yol açan Tunca ile Meriç nehirlerinin debilerindeki düşüş devam ediyor.

        Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir taşkınlara neden olmuş, çok sayıda köy yolu ile tarihi köprü ulaşıma kapanmış, binlerce dekar tarım arazisi su altında kalmıştı.

        Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca'nın debisi, son taşkında 212 metreküp/saniyeye kadar yükselerek yaklaşık 100 kat arttı. Zirve seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 111 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

        Su seviyesindeki gerilemeyle, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası'nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde su yavaş yavaş çekiliyor.

        Meriç Nehri'nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Böylece nehrin debisi yaz ortalamasına göre yaklaşık 40-50 kat artış gösterdi. Pik seviyenin ardından gerileyen nehrin debisi, son olarak 1000 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

        Debideki düşüşle birlikte nehir için ikaz seviyesi "sarı"ya indirildi.

        - DSİ taşkın alanlarında çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

        DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, sahadaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

        Taşkın sahasında kalan Ferre Bölüğü ulaşım yolunda, ana sedde ile yazlık sedde arasında bulunan yol altındaki 8 menfezin tıkanmasını önlemeye yönelik temizlik ve kontrol çalışmaları yürütülüyor.

        Ayrıca Gala Gölü IP-1 dokuz gözlü menfez kapaklarının önü ekiplerce temizlenerek suyun akışının kontrollü şekilde devam etmesi sağlanıyor.

        Meriç Nehri debisinin yükselmesi ve taşkın alanlarına kontrollü su alınması nedeniyle Küplü, Subaşı, Kadıdondurma, Karayusuflu ve Serem köylerinde yağmur suyu pompaj tahliye çalışmaları aralıksız devam ediyor.

        Ekipler, yerleşim alanlarında su baskını riskini azaltmak amacıyla pompaj sistemlerini aktif kullanıyor.

