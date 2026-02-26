Şair Dursun Ali Erzincanlı'nın Selimiye Ramazan Sokağı'nda okuduğu şiirler dinleyenleri duygulandırdı

Şair ve oyuncu Dursun Ali Erzincanlı, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda kurulan "Ramazan Sokağı"nda sevilen şiirlerini seslendirdi.



Erzincanlı, programda yaptığı konuşmada, ramazanın rahmet, mağfiret ve cehennemden azad olma iklimi sunduğunu söyledi.



Ramazan ayında ibadetlerini yerine getirenlerin kalbinin 11 ay boyunca biriken kirden arındığını belirten Erzincanlı, "Ramazan ayı bir vakfe anıdır. Hacca gidemeyen, 'Gidebilseydim ben de bağışlanırdım.' diye düşünen insanlara Allah ramazan ile bir ikramda bulunuyor." dedi.



- "İsrail malı almayın"



Erzincanlı, Gazze ve Doğu Türkistan'daki zulmün unutulmaması gerektiğini vurguladı.



İsrail mallarının protesto edilmesi çağrısında bulunan Erzincanlı, "Eve sakın İsrail malı almayın. Eğer onların deterjanları çok daha güçlüyse bizimkiler hemen temizlemiyorsa iki defa, üç defa yıkayın ama kesinlikle onlara dokunabilecek ekonomik bir faydanız olmasın." diye konuştu.



Ramazanda Gazze ve Doğu Türkistan için devlet kurumları ve güvenilir sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardım yapılması çağrısı yapan Erzincanlı, iftar ve sahur dualarında bu coğrafyaların unutulmamasını istedi.



Erzincanlı, söyleşide "Faran dağlarında açan sevgili", "40 yaşındasın" ve "Ben Kudüs'üm" şiirlerini seslendirdi.



Bazı katılımcıların şiir dinletisi sırasında duygulandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü.



Program sonunda Edirne Valisi Yunus Sezer, Erzincanlı'ya teşekkür ederek, Edirnekari işlemeli Selimiye Camisi tablosu hediye etti.



Söyleşiye, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.



