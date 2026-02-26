Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Vali Yunus Sezer, iftar sofrasında polislerle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Yunus Sezer, iftar sofrasında polislerle bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen iftar programına katıldı.

        Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda konuşan Sezer, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini belirterek, aynı sofrada buluşmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        Şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını ifade eden Sezer, "Bizleri bir araya getiren bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında aynı sofra etrafında buluşturan Rabbimize şükrediyoruz. Başta polislerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyoruz." dedi.

        Vali Sezer, Balıkesir'deki uçak kazasında şehit düşen Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Evladının gözyaşları hepimizin yüreğini burktu. Şehitlerimizin aileleri bizim ailemizdir. Onlara şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin zor bir coğrafyada güçlü şekilde varlığını sürdürdüğünü dile getiren Sezer, bunun güçlü bir ordu, emniyet ve jandarma teşkilatı ile devlet-millet dayanışması sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

        Gezi Olayları, 6-7 Ekim Olayları, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi, Hendek operasyonları gibi geçmişte yaşanan çeşitli kriz ve saldırılara değinen Sezer, milletin zor zamanlarda birlik içinde hareket ettiğini belirtti.

        Türk milletinin tüm milletlerden önceliklerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan Vali Sezer "Devlet, millet ve ezan söz konusu olduğunda herkes kendi önceliklerini bir kenara bırakmıştır. Önce devlet, önce millet, önce bu topraklar anlayışıyla hareket edilmiştir." diye konuştu.

        Sezer, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli mesafe kat ettiğini belirterek, birlik ve beraberlik korunduğu sürece ülkenin daha da güçleneceğini ifade etti.

        Konuşmasının sonunda ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni eden Sezer, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Edirne Emniyet Müdürü Muhitin Ayhan'ın da konuşma yaptığı iftar programına Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, 9. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Barış Sarp, Belediye Başkanı Filiz Gencan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, il protokolü ve polisler katıldı.







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Türkiye'ye sokulmak istenen 11 kilo 180 gram kokain ve 5 kilo altın sınırda...
        Türkiye'ye sokulmak istenen 11 kilo 180 gram kokain ve 5 kilo altın sınırda...
        Küplü-Adasarhanlı yolu sular altında kaldı
        Küplü-Adasarhanlı yolu sular altında kaldı
        Tarihi Evliya Kasım Paşa Camii'ni taşkın suları vurdu
        Tarihi Evliya Kasım Paşa Camii'ni taşkın suları vurdu
        Edirne'de taşkın suları çekiliyor
        Edirne'de taşkın suları çekiliyor
        Yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu: 3 yaralı
        Yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu: 3 yaralı
        Marmara'da hava sıcaklığı hissedilir derece azalacak
        Marmara'da hava sıcaklığı hissedilir derece azalacak