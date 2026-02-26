Canlı
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firma yetkililerini kabul etti.

        Giriş: 26.02.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firma yetkililerini kabul etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Köken, ziyarette altyapı çalışmalarında gelinen aşamalarla ilgili bilgi verdi.

        Köken, çevreye duyarlı ilk fabrika için haziran ayında çalışmaların başlayacağını kaydetti.

        Ziyarette Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin de yer aldı.

        - Ülkü Ocakları'ndan iftar programı

        Ülkü Ocakları Edirne İl Başkanlığı üniversite öğrencilerine iftar programı düzenledi.

        Ülkü Ocakları Edirne İl Başkan Cihan Çetin, yaptığı yazılı açıklamada Trakya Üniversitesi öğrencilerine yönelik kentteki bir tesiste iftar programı düzenlediklerini belirtti.

        Üniversite öğrencilerine destek olmaya devam edeceklerini aktaran Çetin, programa katılan öğrencilere teşekkür etti.

        - Edirne Fen Lisesinde iftar programı düzenlendi

        Edirne Fen Lisesinin yemekhanesinde iftar programı gerçekleşti.

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, yaptığı yazılı açıklamada okulda düzenlene iftar programının çok değerli olduğunu belirtti.

        Öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldiklerini aktaran Şentürk, programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

