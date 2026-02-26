TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Algoloji Polikliniği açıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Algoloji Polikliniği düzenlenen törenle açıldı.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, üniversitede daha önce bulunmayan yeni bir merkezi hizmete açtıklarını söyledi.



Polikliniğin bağışçı Elfide Çilingir'in katkılarıyla oluşturulduğunu belirten Hatipler, Elçili köyünden Çilingir'in daha önce aldığı sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti bağışla gösterdiğini ifade etti.



Bağışçı Çilingir de hastanede hem kendisinin hem de trafik kazası geçiren oğlunun tedavi olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Sağlık kurumlarına destek olmanın önemli olduğunu dile getiren Çilingir, maddi imkanı olanların destek vermesiyle daha fazla kişinin sağlık hizmetine ulaşabileceğini kaydetti.



Algoloji polikliniği hakkında bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ece Yanık ise algolojinin kronik ve geçmeyen ağrılara odaklanan bir yan dal olduğunu belirtti.



Yanık, poliklinikte bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar, zona, kanser kaynaklı dirençli ağrılar, migren, baş ve yüz ağrıları ile kas ve eklem ağrıları gibi birçok kronik ağrı türüne yönelik tanı ve tedavi hizmeti verileceğini aktardı.







