Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.



Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince düzenlenen operasyonda yakalanan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Bir şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.



- Olay



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 gün önce Edirne merkezli Antalya, Denizli, İzmir, Kütahya ve İstanbul'da 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 6 şüpheliyi gözaltına almıştı.



Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 45 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar ve 70 aktif GSM hattı ele geçirilmişti.



Soruşturma kapsamında banka hesaplarını kullandırdığı belirlenen 41 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 200 kişiye ise yaklaşık 15 milyon lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

