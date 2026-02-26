Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Vakıf ruhu ile her gün 100 binden fazla kişiye iftarlık ulaştırılıyor

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, vakıf geleneğinin asırlardır aynı ruh ve sorumluluk bilinciyle yaşatıldığını belirterek, "Vakıf ruhu, insana dokunan her hizmette kendini gösterir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 19:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vakıf ruhu ile her gün 100 binden fazla kişiye iftarlık ulaştırılıyor

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı Osman Güneren, vakıf geleneğinin asırlardır aynı ruh ve sorumluluk bilinciyle yaşatıldığını belirterek, "Vakıf ruhu, insana dokunan her hizmette kendini gösterir." dedi.

        Güneren, Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi’nde kurulan iftar çadırında düzenlenen programda, vakıf kültürünün medeniyetin en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

        Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak geçmişten devralınan hayır mirasını koruyup güçlendirerek geleceğe taşıdıklarını ifade eden Güneren, Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde 25 bölge müdürlüğüyle hayır hizmetlerini kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi.

        - "Sofra kurulsun, iftar verilsin"

        Vakıf geleneğinin yalnızca tarihi eserleri korumakla sınırlı olmadığını vurgulayan Güneren, şöyle konuştu:

        "Ecdadımızın vakfiyelerine yazdığı ‘sofra kurulsun, iftar verilsin’ hayır şartları bugün de hayat buluyor. Yurt genelinde 150’den fazla noktada her gün 100 binden fazla vatandaşımıza iftar yemeği ulaştırıyoruz. On binlerce öğrencimize burs, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza muhtaç aylığı ve gıda desteği sağlıyoruz. Aşevlerimiz aracılığıyla sıcak yemek hizmeti sunuyoruz."

        Güneren, vakıf hizmetlerinin yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadığını belirterek, mazlum coğrafyalara da insani yardım ulaştırdıklarını aktardı.

        Ramazanın paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çeken Güneren, Balkan Yerleşkesi'nde kurulan iftar çadırında öğrencilerle ve vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için anlamlı olduğunu ifade etti.

        Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç'ın da konuşma yaptığı programa Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Vapur tekneye çarpınca denize düştü!
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mesut Özil'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        3 ölümlü kazada sürücüye para cezası!
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        "Önce sen vur sonra biz gerekçe bulalım"
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Tatlıses'e oğlu İdo'dan destek
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak

        Benzer Haberler

        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 1 tutuklama
        Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı (2)
        Edirne merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı (2)
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutukland...
        Edirne merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutukland...
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüyor (2)
        Edirne'de nehirlerin debileri düşüyor (2)
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        İpsala'da trafik kazasın: 1'i çocuk 3 yaralı
        İpsala'da trafik kazasın: 1'i çocuk 3 yaralı